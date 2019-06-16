150 مليون جنيه عرض ريال مدريد لـ محمد صلاح

16 يونيو 2019 - 06:09 ص

تلقي نجم المنتخب المصري محمد صلاح العديد من العروض المغرية من ريال مدريد ويوفنتوس لترك نادي ليفربول.

وكشفت صحيفة بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وصلته عروض مغرية لمغادرة "الريدز" خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية أن صلاح، الذي ساهم في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2018 للمرة السادسة في تاريخه، والمتواجد حاليا في معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، رفض هذه العروض.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن عرضين ضخمين وصلا إلى صلاح (27 عاما) بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد ويوفنتوس.

وأضافت أن النجم المصري، الذي تم إغرائه بعروض انتقال كبيرة، يرى أن الوقت غير مناسب لمغادرة ملعب أنفيلد.