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القبض علي أعضاء شبكة إجهاض سرية في المغرب

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متابعات - أمينة عبد العال

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تمكنت قوات الأمن المغربية من إيقاف شبكة إجهاض سرية في المغرب.

تم القضاء على شبكة الإجهاض غير قانونية في مراكش، المغرب ويتعرض ستة أشخاص متورطون لخطر فقد حريتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ثبتت عضويتهم في الشبكة.

ووفقاً لوسائل الإعلام في شمال إفريقيا، يخضع ستة أشخاص شكلوا شبكة إجهاض سرية في مدينة مراكش السياحية بالمغرب، حيث لا يسمح بالقيام بعملية إجهاض إلا إذا كانت حياة المرأة الحامل في خطر.

وحسب موقع "Oberv'Algérie "، فشارك في الشبكة طبيبان متدربان وطالب طب وطيار استورد الأدوية من إسبانيا، وتم تنفيذ العمليات الغير قانونية في شقة في مراكش، وكلفت العملية الواحدة حوالي 3000 درهم، أو 280 يورو.

ويحاكم المتهمون بالسجن من شهر إلى ستة أشهر، لكن الخطر في أن يسجنوا لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ثبت أنهم ينتمون إلى شبكة أوسع.

على الرغم من الحظر المفروض على عمليات الإجهاض في البلاد، يتم إجراء ما بين 500 و800 عملية إجهاض بشكل غير قانوني يوميا.

وتستخدم طرق عدة لوقف الحمل منها غير تقليدية كالأعشاب، وتوفر في العيادات بشكل غير معلن.


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