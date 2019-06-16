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السلطات النيوزيلندية تحذر من تسونامي بعد زلزال الـ 7.4 درجة

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متابعات - أمينة عبد العال

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زلزال

نيوزلندا

تشونامي

حذرت السلطات النيوزيلندية، اليوم الأحد، من خطر حدوث أمواج مد عال من جراء زلزال عنيف بلغت قوته 7.4 درجات في عرض البحر بالقرب من جزر كرمادك في أرخبيل تونغا غير المأهول الواقع شمال شرقي نيوزيلندا.

وبث الدفاع المدني النيوزيلندي هذا التحذير من التسونامي بعيد إعلان المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أن زلزالا عنيفا بقوة 7.4 درجات ضرب في الساعة 10:55 صباحا (22:55 توقيت غرينيتش السبت) على عمق 34 كلم وعلى بعد حوالي 928 كيلومتراً شمال شرقي مدينة تاورانغا النيوزيلندية في الجزيرة الشمالية.

وأوضح الدفاع المدني أنه "من المتوقع حدوث تيارات قوية وخطيرة بشكل غير معتاد وأمواج عالية بالقرب من الشاطئ. هذا يهدّد الأنشطة على الشواطئ وفي الموانئ وفي مصبات الأنهار وكذلك أيضاً الملاحة في القوارب الصغيرة".

وتقع مدينة تونغا في المنطقة المعروفة بحزام النار في المحيط الهادئ والتي كثيراً ما تشهد نشاطات زلزالية وبركانية .

وفي فبراير 2018، ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات قبالة سواحل بابوا-غينيا الجديدة مما أسفر عن مقتل 150 شخصاً وتدمير مئات المباني .


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