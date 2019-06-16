» الأرصاد تحذر من طقس اليوم

16 يونيو 2019 - 08:34 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأشارت الأرصاد في بيان لها إلي أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.الرطوبة تصل لـ80%وفي سياق متصل، توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى»، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة لتصل إلى 80% خلال فترة النهار

ووجهت الأرصاد نصائح عامة للمواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

القاهرة 33_24

الإسكندرية 28_23

بورسعيد 29_23

رفح 30_21

كاترين 29_15

شرم الشيخ 36_27

بني سويف 36_24

الأقصر 38_26

الوادي الجديد 40_24

حلايب 33_27