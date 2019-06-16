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أغرب تبرع.. يوقف كليته "مجانا لوجه الله"

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متابعات حنان حمدتو

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أعلن مواطن بمدينة الباحة السعودية تبرعه بإحدى كليتيه لوجه الله لإنقاذ حياة من يعاني فشلًا كلويًّا؛ مؤكدًا أنه يرفض أخذ أي مقابل من المريض الذي يطابقه صحيًّا.

وقال الثلاثيني أبو صالح الزهراني لـ"سبق": "العمل التطوعي جميل وإنقاذ حياة الآخرين بقطرة دم أو عضو جزاؤها من الله وحده، وقد بدأت التبرع بالدم منذ دراستي الجامعية قبل قرابة 10 سنوات، والآن أنا أعلن تبرعي بكلية لأي مريض كلى فصيلته +A ويحدث مطابقة صحية لوجه الله".

وأوضح المواطن الذي يقيم في إحدى محافظات منطقة الباحة، أن العمل التطوعي غير مرتبط بالاستقرار المالي أو الوظيفي، وقال: "تبرعي بالكلية دون مقابل، وأنتظر تواصل المحتاج لأقدّمها له، وهذه هي أخلاقيات الشعب السعودي".


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