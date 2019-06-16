أسرة "الشعراوي" تخرج عن صمتها برد غير متوقع

16 يونيو 2019 - 10:14 ص

رد محمد عبد الرحيم الشعراوي، الحفيد الأكبر للشيخ محمد متولي الشعراوي، على الهجوم الشديد الذي طال جده الفترة الماضية قائلا: "إن إمام الدعاة كان يمثل الدين في ظاهره وباطنه، وكان يطبق الدين في كل تصرفاته سواء في معاملته للضيوف أو مع أهله وأصدقائه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بأن "الشعراوي" كان دائم الترحال والسفر، وكان حريصًا على التواصل مع أقاربه، وكان يمثل بالنسبة له الأب والجد في آن واحد.



وتابع: "الشعراوي" قام بإنشاء العديد من المشروعات في بلدته، وكان لديه نيه لإنشاء فرع لجامعة الأزهر في بلدته، ولكن القدر لم يسعفه، معقبًا: "الهجوم على جدى سيثاب عليه عند الله و له الأجر ولهم ما يستحقوا من الله".

