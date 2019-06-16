  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:01 ص
بحث متقدم
أحمدى نجاد

انتحار مستشار أحمدي نجاد‎ في ظروف غامضة

الإعلامي شريف مدكور

شريف مدكور: بعد هذه المكالمة خفيت من الكيماوى

ارشيف

خلفان: هؤلاء الأشخاص لن يقبل حجهم

الشعراوي

أسرة "الشعراوي" تخرج عن صمتها برد غير متوقع

صلاح

مكتشف "صلاح" يحذره من هذا الأمر

ابو مازن

لقاء سرى بين أبو مازن ورئيس الشاباك

بوتين

بوتين يهدى "البوظة" لرئيس هذه الدولة

الليمون

مفاجأة مدوية عن الأسعار الجديدة لـ"الليمون"

المهندس أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق

"متحدث المترو" عن رفع أسعار الخط الثالث: "دي سنة الحياة"

ارشيف

عروض "مغرية" تصل لـ "صلاح" بمعسكر "الفراعنة"

"بن سلمان" يطالب بموقف حازم ردًا على هجمات إيران الأخيرة

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان: هؤلاء متورطون في الاعتداء على المملكة

#

أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية

#

"بن سلمان" يهاجم الحوثى بعد هجوم محطتى الوقود

#

شاهد.. ماذا قال خادم الحرمين وولي عهده للرئيس الروسي في يوم النصر

إيران

هجمات

الامير

بن سلمان

طالب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، المجتمع الدولي بـ"اتخاذ موقف حازم" من إيران في أعقاب الهجوم الأخير على ناقلتين في خليج عُمان.

وقال "بن سلمان" في حواره لصحيفة الشرق الأوسط، إن الاعتداءات على ناقلات النفط واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها تؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم من سلوك النظام الإيراني.

واتهم إيران بأنها "الطرف الذي يصعّد دائما في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة".

وشدد ولي العهد السعودي على أن بلاده "لا تريد حربًا في المنطقة"، مستدركًا لكننا "لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في نقد الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» احذر.. وضع معجون الأسنان على الحروق
» تطورات جديدة ضد قاتل صديقه لارتباطه بعلاقة محرمة بزوجة عمه
» اليوم.. محاكمة مرسى بـ"التخابر مع حماس"
» انطلاق فعاليات ملتقى بناة مصر برعاية "السيسى"
» "بن سلمان" يطالب بموقف حازم ردًا على هجمات إيران الأخيرة
» أغرب تبرع.. يوقف كليته "مجانا لوجه الله"
» الأرصاد تحذر من طقس اليوم
» بسبب انخفاض الدولار.. شركات السياحة تتعرض للخسارة
» السلطات النيوزيلندية تحذر من تسونامي بعد زلزال الـ 7.4 درجة
» أسعار الليمون تتراجع لتسجل هذا الرقم
» شيرين توجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب