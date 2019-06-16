مقتل سبعة عمال في بالوعة صرف صحي

16 يونيو 2019 - 10:35 ص

قتل سبعة أشخاص أثناء قيامهم بتنظيف مجاري الصرف الصحي في فندق بولاية غوجرات غربي الهند، بحسب تقارير الصحافة المحلية.

وقد أُغمي على أربعة من عمال الصرف الصحي وثلاثة من العاملين في فندق دارشسان ثم توفوا جراء استنشاق أبخرة سامة.

ووفقا لرواية الشرطة، بدأت الحادثة عندما دخل أحد عمال الصرف إلى بالوعة، وعندما لم يخرج منها ولم يرد على النداءات الموجهة له نزل زملاؤه الثلاثة إلى البالوعة للبحث عنه.

وقد نقلت جثث العمال القتلى إلى قرية فارتيكوي، ووجهت النيابة اتهامات لصاحب الفندق بشأن مقتلهم.

وتعهدت السلطات في الولاية بتقديم مساعدة مالية إلى عوائل الضحايا وأقربائهم المقربين.