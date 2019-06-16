6 مميزات حصدت بها مدينة مصرية جائزة المركز الأول بـ"جيوجرافيك"

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ناشيونال جيوغرافيك

حصلت مدينة دهب المصرية على المركز الأول كأفضل شواطئ الشرق الأوسط فى تقرير ناشيونال جيوجرافيك.

وكانت  أبرز الأنشطة السياحية فى دهب التى حصدت بها المركز:

رحلات السفارى.

الغطس حيث تشتهر دهب بشواطئها الذهبية والمواقع المدهشة التى تصلح للغطس.

ركوب المراكب الشراعية.

ركوب الأمواج

الرياضيات المائية

منتجعات صحية للسياحة العلاجية

وعرضت قناة "ناشيونال جيوجرافيك" تقريرًا جديدًا يتضمن أفضل الشواطئ فى منطقة الشرق الأوسط، واحتل شاطئ دهب فى محافظة جنوب سيناء المركز الأول فى قائمة أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط.


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