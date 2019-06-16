مقاتلات سعودية أمريكية تحلق فى سماء الخليج.. ما السبب

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متابعات-علا خطاب

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حلقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جوًا تابعة للقوتين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.





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