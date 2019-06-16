تأجيل محاكمة المتهمين بتنظيم كتائب حلوان

شيماء السيد
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 21 يوليو لمرافعة الدفاع.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
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