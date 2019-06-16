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وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية

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الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وكالات

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غادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى فاعليات المعرض الدولي للطيران والفضاء ( LE BOURGET ) والذي يعد من أكبر المعارض العالمية فى مجال قطاع الطيران وصناعات الفضاء .

ومن المنتظر أن يجرى القائد العام للقوات المسلحة على هامش المعرض العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين والوفود المشاركة من مختلف الدول لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة .

كما يناقش القائد العام خلال الزيارة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا على الصعيدين الإقليمى والدولي وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط .


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