ضبط مصري أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بالكويت في سيارته

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أرشيفية
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الكويت

الشارع

مصرى

ممارسة الجنس

ألقى ضباط شرطة في الكويت القبض على مصري متلبس أثناء ممارسة الجنس مع فتاة فلبينية، داخل سيارة خلف أحد مراكز الشرطة.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فإن المواطن المصري لم يجد مكانًا مناسبًا لممارسة فعله اللا أخلاقي، غير ساحة ملاصقة لمركز الشرطة، إلا أن حظه العاثر أوقعه في شر أعماله عندما قام شرطيان بجولة تفقدية في محيط المكان، وأبصرا على متن سيارة تهتز ما لم يكن في الحسبان.

وأوضحت، أن الشرطيان تمالكا نفسيهما وطلبا من المصري ومرافقته التي تبين أنها فيلبينية ستر نفسيهما، لاقتيادهما إلى قسم الشرطة، إلا أن المصري بادرهما قائلًا: "إحنا بنحب بعض ومتفقين على الجواز".

واقتاد رجال الشرطة، المصري والفلبينية إلى المركز بتهمة ارتكاب فعل فاضح في مكان عام، إلا أن تأكيد الطرفين على أنهما صديقان وما حدث بينهما كان بالقبول والرضا، وأنهما في طريقهما لتتويج علاقتهما بالزواج، جعل القضية المسجلة بحقهما تحمل مسمى "مواقعة بالرضا".

وأحيل المتهمان بموجب الواقعة إلى التحقيق، حيث صدرت تعليمات من المحقق باحتجازهما على ذمة التحقيق، وإحالتهما إلى الطب الشرعي، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.


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