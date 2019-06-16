لهذا الإجراء.. «منى فاورق» و«شيما الحاج» في قسم مدينة نصر

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قضايا وحوادث

منى فاروق وشيما الحاج
منى فاروق وشيما الحاج

خالد الشرقاوي - متابعات

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وصلت منذ قليل، الفنانتين منى فاورق وشيما الحاج، إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، قادمتين من سجن النساء بالقناطر، وسط حراسة أمنية، لاستكمال إجراءات إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الإباحية".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قبلت استئناف كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور فى المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو للمتهمتين فى أوضاع مخلة.


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