  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:40 م
بحث متقدم
علاء ووالده حسني مبارك

"علاء مبارك" ينشر فيديو مؤثر عن والده: ترك أثرًا في النفس

صلاح

«صلاح» على رأس التشكيلة المثالية لنجوم «كان 2019»

الفنانة بيبي أحمد

فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب مساومتها جنسيًا

مالى

«كاف» يتراجع عن استبعاد مالي من أمم إفريقيا

منى فاروق وشيما الحاج

لهذا الإجراء.. «منى فاورق» و«شيما الحاج» في قسم مدينة نصر

محمد صلاح

سر الصندوق المغلق الذي أرسله«صلاح» لنجم المنتخب الغيني

السراج

«السراج» يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

علاء صادق

شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ضد "علاء صادق"

الخليج

ادفع 600 ريال لتحصل على جنسية هذه الدولة الخليجية

طبيب

انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان

«العسكري السوداني»: فض الاعتصام «فخ»

عرب وعالم

السودان
السودان

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

لجنة تحقيق سودانية تحمل "ضباط" مسؤولية فض الاعتصام

#

السودان.. أول رد للمجلس العسكري بعد بيان النيابة

#

النيابة السودانية تتبرأ من فض اعتصام 3 يونيو

#

"العسكري السوداني" يرفض التحقيق الدولي

اعتبر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأحد، أن فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، هو فخ نُصب لقوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش).

وتتهم "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، تلك القوات بفض الاعتصام، في 3 يونيو الجاري، ما أسقط 128 قتيلاً خلال الفض وأحداث عنف تلته، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، الأحد.

وأضاف حميدتي، خلال مؤتمر صحفي: مشكلتنا في التفاوض (مع قوى التغيير) هي تشكيل مجلس تشريعي غير منتخب يريد استبعاد المنظومة العسكرية.

وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالإصرار على الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، أحد أجهزة الحكم المقترحة في المرحلة الانتقالية.

وتشترط تلك القوى للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري، أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية".

وتابع حميدتي: "نخاف أن يتمزق السودان، ونسعى إلى توفير الأمن، لأن هناك من يريد للسودان أن يغرق في الفوضى". ‎

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة منذ أن عزل الجيش، في 11 إبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومضى قائلاً: لست راغبًا في الاستمرار في الحكم 9 شهور، ونطالب مكونات الشعب السوداني بتحمل مسئوليتها.

ومثل الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، إحدى أدوات قوى التغيير للضغط على المجلس العسكري، لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وأردف حميدتي: نطالب شباب الثورة بالتصدي للمشهد السياسي، ولابد للأحزاب العريقة أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية، وبابنا مفتوح لهم. ‎

ووسط اتهامات متبادلة، انهارت الشهر الماضي مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير بشأن المرحلة الانتقالية.

وأعلن حميدتي، خلال تجمع شعبي شمالي الخرطوم السبت، أن المجلس العسكري يمتلك "تفويض شعبي" لتشكيل حكومة تكنوقراط.

وزاد ذلك التصريح من مخاوف قوى التغيير من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة صاحب أشهر «كوميكس صعيدي» على «السوشيال ميديا»
» «العسكري السوداني»: فض الاعتصام «فخ»
» حجم إصابة نجم منتخب زيمبابوي قبل افتتاح أمم إفريقيا
» تشكيل جوي سعودي أمريكي يحلق فوق الخليج في مهمة "غامضة"
» البورصة تربح 766 مليون جنيه
» «أبو الغيط» يصل السودان لعقد مباحثات مع المجلس الانتقالى وقوى الحرية
» رسميًا.. «ساري» مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي
» شاهد.. أول ظهور لـ"البشير" منذ الإطاحة به
» انتحار طبيب حزنًا على إصابة والده بالسرطان
» وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية
» «السراج» يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • مغرب

    07:06 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب