» وفاة صاحب أشهر «كوميكس صعيدي» على «السوشيال ميديا»

توفى صباح اليوم، قرشي محمود الرفاعي، الذي اكتسب شهرة واسعة بعد ظهوره في مقابلة تليفزيونية تحدث خلالها عن عادة الثأر في الصعيد.

والرفاعي من قرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج جنوب محافظة أسيوط، وقد وفاته المنية صباح اليوم، وشيعت جنازته في الساعة العاشرة صباحًا بمسقط رأسه.

ويعد الرفاعي من وجهاء الصعيد، وقد اكتسب شهرة واسعة بظهوره في مقابلة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، في حلقة من برنامج "أجرأ الكلام" على قناة "القاهرة والناس".

وخلال المقابلة التي خصصت للحديث عن قضايا الثأر بصعيد مصر، أطلق العديد من العبارات التي لصقت بأذهان المشاهدين، ومنها: "يا مرحب بالناس الزينة"، أشهر "كوميكس صعيدي" على مواقع التواصل الاجتماعي.