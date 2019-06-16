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«معلول» يرشح 5 منتخبات للفوز ببطولة أمم إفريقيا

الرياضة

تونس
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أمير سعد

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المصريون

امم افريقيا

معلول

رشح نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، 5 منتخبات للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وتشارك تونس في المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية بجانب منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

وقال نبيل معلول، الذي قاد منتخب تونس في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بتصريحات صحفية اليوم الأحد: "لقب كأس الأمم الإفريقية لن يخرج عن 5 منتخبات أراهم مرشحين بقوة لتتويج بالبطولة وهم مصر والجزائر وتونس والمغرب والسنغال".

وأضاف معلول:" تتويج منتخب تونس باللقب أمرًا منطقيًا، خاصة وأن المنتخب يملك جيلًا مميزًا من اللاعبين، ووصل للمركز الـ14 عالميًا".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخب زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، في حين تتواجد المغرب في المجموعة الرابعة رفقة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.

وتتواجد الجزائر في المجموعة الثالثة رفقة منتخب السنغال وكينيا وتنزانيا.

وتقام أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية.


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