"علاء مبارك" ينشر فيديو مؤثر عن والده: ترك أثرًا في النفس

16 يونيو 2019 - 05:54 م

نشر علاء نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، مقطع فيديو مؤثر له عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ويظهر في المقطع والده أثناء أحد الخطابات أثناء ثورة 25 يناير، وهو يتحدث عن نفسه قائلًا:"هذا الوطن دافعت عن أرضه وسيادته وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ على وعلى غيري بما لنا وما علينا».

وعقب ذلك لقطات من محاكمتهم في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«محاكمة القرن» ولقطات من تاريخه في الحكم على أنغام أغنية حزينة ومؤثرة للمطرب محمد فؤاد والتي بدأها :« أبويا.. اللى عليه مسنود.. حنان قلبه ملهوش حدود.. كبرت ولسه من عطفه.. كأني من ساعات مولود.. أبويا.. دا قصة وحكاية سنين تعبه ما لا نهاية دا جسر من الوفا ممدود».

وتفاعل مئات المتابعين مع الفيديو، مثنين على علاء ووالده، واعتبر البعض منهم أنهم ظلموا بسبب ثورة يناير، بينما هاجمه آخرون معتبرين أنهم سبب الفساد الذي استشرى في مصر عقود.

مقطع ترك اثر في النفس شكراً . pic.twitter.com/GzG85xXztK — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 16 يونيو 2019