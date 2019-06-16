«صلاح» على رأس التشكيلة المثالية لنجوم «كان 2019»

16 يونيو 2019 - 06:15 م

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية، في نسختها الـ32، وذلك بدءًا من يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري، وحتى التاسع عشر من يوليو القادم.

وتعج القارة السمراء بالكثير من الأسماء المميزة في عالم كرة القدم، ما يُضفي مزيدًا من الإثارة والتشويق على العُرس الأكبر بالقارة السمراء.

وستكون البطولة "كان 2019" محلاً لمواجهات قوية، من شأنها وأن تجمع كبار القارة، بما فيهم مصر، البلد المُستضيف، الكاميرون، حاملة اللقب، والعديد من المنتخبات القوية الأخرى، على شاكلة المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، وكوت ديفوار.

بسياق متصل، كشف موقع "90min " الناطق بالإنجليزية عن التشكيل المثالي للبطولة، وفقًا له، وذلك بناء على ما قدمه اللاعبون من مستوىات، في الدوريات المختلفة، والذي شهد تواجد الفرعون محمد صلاح الذي تعقد عليه الجماهير المصرية أحلامها في قيادة الفراعنة للتويج باللقب القاري للمرة الثامنة.