  • الأحد 16 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:07 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر.. المباراة الودية بين منتخب مصر وغينيا

أردوغان

بعد تهديدات «أردوغان».. «إعلامي مصري»: متقدرش

عقار

مطالبة برلمانية باستثناء القرى والنجوع من طلاء واجهات المنازل

مستوطنة «ترامب» بالجولان المحتلة

وضع حجر أساس مستوطنة «ترامب» بالجولان المحتلة

السيسي وأمير الكويت

رسالة خطية من «السيسي» لأمير الكويت..ما سر الـ90 عامًا فيها؟

علاء ووالده حسني مبارك

"علاء مبارك" ينشر فيديو مؤثر عن والده: ترك أثرًا في النفس

صلاح

«صلاح» على رأس التشكيلة المثالية لنجوم «كان 2019»

الفنانة بيبي أحمد

فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب مساومتها جنسيًا

الخليج

ادفع 600 ريال لتحصل على جنسية هذه الدولة الخليجية

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة غدًا

فتيات يتحرشن برجل أمام زوجته يتسبب في«خناقة حريم» عنيفة

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فتيات يتحرشن برجل أمام زوجته.. والنهاية مأساوية

#

اشتباكات بين المعارضة الألبانية والشرطة

#

شاهد صديقه في أحضان زوجته فقتله

#

عامل فى دعوى: "زوجتى بطلة إباحية"

الكويت

رجل

تحرش

خناقة حريم

قامت مجموعة من الفتيات في الكويت بالتحرش برجل أمام زوجته في أحد مقاهي المجمعات بالسالمية، مما أدى لنشوب معركة نسائية شرسة.

ونشبت المشاجرة بسبب غيرة الزوجة وعبارة “ليش تخزين زوجي”، بحسب ما ذكرته صحيفة “القبس” الكويتية اليوم الأحد.

وتتلخص الوقائع بقيام عدد من الفتيات بالاعتداء بالضرب على امرأة قامت بمهاجمتهن بعد أن أخذن يتحدثن بصوت عال ويتحرشن عمدا بزوجها، حيث فقدت المرأة أعصابها وهجمت على إحداهن، بعد أن تلفظت عليها بألفاظ غير لائقة.

وعند احتدام المشاجرة قامت بقية الفتيات بضرب الزوجة وسط محاولات مستميته من زوجها لتخليصها من أيديهن، حتى وصل رجال الأمن إلى الموقع ليقودوا المتشاجرين إلى مركز أمن السالمية.

الطريف بالأمر أن صاحب المقهى أيضا ذهب للمخفر، وقدم دعوى على المتشاجرات يطالبهن بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالمقهى بسبب المشاجرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "مروان محسن" يقود هجوم منتخب مصر أمام غينيا
» «بلماضي»: الجزائر خارج المرشحين للفوز بـ«كان 2019»
» «الجندى»:«إحنا شيوخ سلطان القانون ونحترم النظام»
» مدرب جنوب إفريقيا: مستعدين لخوض منافسات «كان 2019»
» وفاة صاحب أشهر «كوميكس صعيدي» على «السوشيال ميديا»
» «العسكري السوداني»: فض الاعتصام «فخ»
» حجم إصابة نجم منتخب زيمبابوي قبل افتتاح أمم إفريقيا
» تشكيل جوي سعودي أمريكي يحلق فوق الخليج في مهمة "غامضة"
» البورصة تربح 766 مليون جنيه
» «أبو الغيط» يصل السودان لعقد مباحثات مع المجلس الانتقالى وقوى الحرية
» رسميًا.. «ساري» مديرًا فنيًا ليوفنتوس الإيطالي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب