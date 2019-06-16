«الديهي» عن حظر «التوك توك»: يعيد الانضباط للشارع

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالقرار الذي اتخذه جهاز مدينة 6 أكتوبر بحظر سير التوك توك، كما أنه وافق أيضا على ترخيص 1000 سيارة فان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن "التوك توك" يمثل مشكلة كبيرة في الشارع المصري، موجها دعوته لجميع المحافظين بضرورة تطبيق هذا القرار في باقي المحافظات.

وتابع "الديهي": "المحافظين قادرين على عودة الانضباط للشارع المصري، وده يبدأ من خلال حظر سير التوك توك، عودة الأخلاقيات للشارع المصري فرض عين على كل مسئول".

واستطرد "الديهي"، قائلا: "ليه كنا بنستورد التوك توك أما كان ينفع نصنعه هنا في مصر، إحنا معندناش في مصر براءة اختراع دواء مصري واحد، براءة اختراع دواء واحد يجيب فلوس أد قناة السويس".