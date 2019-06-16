بعد تهديدات «أردوغان».. «إعلامي مصري»: متقدرش

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أردوغان
أردوغان

خالد الشرقاوي - متابعات

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بعد تلقيهم تهديدات.. السعودية توجه نداء لمواطنيها بتركيا

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب التصريحات التي أطلقها الأخير بتعهده بحماية سفن بلاده في شرق المتوسط.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس التركي أردوغان، جاءت ردا على المؤتمر الخامس لدول خليج المتوسط، حيث اتهموا "أردوغان" بأنه يتحرش بقبرص من خلال تواجد بلاده شمال قبرص.

وتابع "الديهي": "محدش يجرؤ لا أردوغان ولا جدوده أن يتحرشوا بالحقول المصرية، عشان عندنا قوات ردع يعلم أردوغان أنها موجودة لحماية المكدرات المصرية".

وأوضح "الديهي"، أن حرص مصر على تسليح القوات المسلحة بمثابة فرض عين وضرورة استراتيجية لحماية الحدود  المصرية.

واستطرد "الديهي"، قائلا: "إحنا قاعدين في مكان محاط بحزام ناري، لو مكنش عندنا الجاهزية الدفاعية كان زمانا ضعنا من زمان، عندنا رجال في مصر صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قدروا يحموا حدود مصر، كل من تسول له نفسه أنه يتقرب من مقدرات أو حقوق الدولة المصرية، فالدولة المصرية هتقطع رقبته".


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