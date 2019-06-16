تفاصيل اجتماع «السيسي» ووزيري الخارجية والدولة الإماراتيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة سلطان الجابر الإماراتيين.

وأفاد بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن السيسي شدد على أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.

وأضاف، أن السيسي أكد تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج، الذي تعتبره مصر جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي.

بدوره أعرب الشيخ عبد الله بن زايد، عن تثمين الإمارات البالغ للدور الذي تقوم مصر وجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التعاون والتضامن العربي بما يمكن الأمة العربية من الحفاظ على أمن واستقرار دولها والتصدي للتحديات المشتركة الراهنة التي تواجهها.

وأوضح بسام راضي، أنه تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا، حيث تم التوافق على دعم جهود مكافحة التنظيمات المتطرفة والقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها، وكذلك التأكيد على أهمية عودة الاستقرار إلى هذا البلد العربي على نحو يمهد إلى إقامة الاستحقاقات الدستورية بما يلبى طموحات الشعب الليبي في مستقبل أفضل.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع في السودان واليمن وسوريا، حيث تم تأكيد استمرار الجهود الساعية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها هذه الدول.