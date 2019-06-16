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إدارة «ترامب» تتحدث عن تأجيل «صفقة القرن»

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أرشيفية
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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها قد تؤجل الكشف عن خطة السلام لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن" إلى فترة مع بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وقال المبعوث الأمريكي المعني بقضية الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في تصريح أدلى به خلال مؤتمر سنوي لصحيفة "Jerusalem Post " الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن تعرض "صفقة القرن" بعد تشكيل الحكومة في نوفمبر المقبل.

وأضاف غرينبلات، أن إدارة ترامب لن تحدد أي جدول زمني لكشف الخطة بعد التأجيل الأخير لإعلانها بسبب الانتخابات، التي جرت في إسرائيل شهر إبريل الماضي، وأوضح: "نركز الآن على ورشة العمل في البحرين".

كما أشار المبعوث الأمريكي إلى أن حملة ترامب الانتخابية لتولي الرئاسة لولاية ثانية لن تؤثر على سير العمل على خطة السلام، لافتًا إلى أن الرئيس "منخرط تمامًا في العملية".

من جهة أخرى، أعرب غرينبلات، عن دعمه لتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي قال الأسبوع الماضي إن لدى تل أبيب الحق في ضم بعض أراضي الضفة الغربية.

ووعد الرئيس الأمريكي الحالي، منذ خوضه السباق الرئاسي في انتخابات 2016، بأن يمثل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أحد أهم أولويات إدارته حال فوزه، فيما أكد أن فريقه يعمل على وضع خطة سلام وصفها لاحقًا بـ "صفقة القرن".


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