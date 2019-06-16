» مدرب تنزانيا يستنجد بالجمهور المصري في أمم إفريقيا

وفي تصريح لموقع الاتحاد القاري للعبة

على شبكة الانترنت، أكد أمونيكي "المصريون بالتأكيد سيأتون لمساندتي لكن هدفي

هو الإعداد جيدًا لأنه حتى لو دعموك ولم تقم بالشيء الصحيح على أرض الملعب لن يعني

ذلك شيئاً، لكن سيكون من الجيد التمتع بمساندة الجمهور المحلي".