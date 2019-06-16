» "الأعلى للإعلام" يُنذر مجلة "الأهلي" لهذا السبب

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنذارًا إلى مجلة الأهلي الصادرة عن النادي الأهلي، بسبب تجاوزها بحق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.



وقال المجلس، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تلقى عدة شكاوى من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد عدد من المقالات المنشورة في العدد الصادر بتاريخ 14/2/2019، بحسب "المصري اليوم".

