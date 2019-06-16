  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:42 ص
بحث متقدم
توت عنخ آمون

"أديب" يكشف مفاجأة حول مزاد بيع رأس توت عنخ آمون

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: هذا الأمر الخطير "جنان رسمي"

اختفاء "أنسولين" مرضى السكر بالبحيرة

إحصائية صادمة عن مرض السكري داخل مصر

الطقس

رئيس الأرصاد الجوية يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أرشيفية

بالتفاصيل.. هذه الإجراءات تسبق تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع

بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي

بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي

الاخوان

«الزعفرانى»: هذا الشخص هو من يقود الإخوان حاليًا

غادة عويس

وصف إباحي.. رد صادم من داعية سعودي على مذيعة الجزيرة

الفنانة بيبي أحمد

فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب مساومتها جنسيًا

عقار

مطالبة برلمانية باستثناء القرى والنجوع من طلاء واجهات المنازل

بالفيديو..

عمرو أديب: هذا الأمر الخطير "جنان رسمي"

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"أديب" يوجه رسالة للأشقاء العرب بشأن هذا الأمر الهام

#

أديب: الزمالك محتاج معجزة علشان يفوز بالدوري

#

عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير

#

عمرو أديب: "الإخوان" هم من ابتدعوا هذا الأمر الخطير

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قطر تمول 100 محطة فضائية وموقع إخباري ماليا، ومما تنفق عليه قطر قناة التليفزيون العربي، ويعمل بها جنسيات مختلفة، والمسئول عن وضع سياساتها هو عزمي بشارة.
وانتقد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، هجوم مفكر مصري على الخلفاء الراشدين خلال حواره بإحدى برامج القناة، معقبا: "معقول قطر كمان هتصرف في الكذب على الدين.. دي صفاقة، وجنان رسمي".
وأضاف أن ما حدث في برنامج قناة التليفزيون العربي يعد سبة في تاريخ الإسلام، مؤكدًا أن قطر تستهدف نشر البلبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور للبشير.. و"فخ" نُصب لـ"الدعم السريع"
» منتخب مصر يجتاز غينيا وديا استعدادا لأمم إفريقيا
» تعليق ناري لـ"أديب" على الظهور الأول لـ"البشير" بعد عزله
» البترول تكشف عن موعد بدأ طرح عدادات الغاز مسبقة الدفع
» "الأعلى للإعلام" يُنذر مجلة "الأهلي" لهذا السبب
» غرينبلات: إعلان "صفقة القرن" ربما يتأجل لنوفمبر المقبل
» ادفع 600 ريال لتحصل على جنسية هذه الدولة الخليجية
» مدرب تنزانيا يستنجد بالجمهور المصري في أمم إفريقيا
» الجزائر.. وزيران سابقان قيد الرقابة القضائية خلال يوم واحد
» هيئة الدفاع عن البشير تتخذ هذا القرار الهام
» بعد تهديدات «أردوغان».. «إعلامي مصري»: متقدرش

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»