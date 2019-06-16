عمرو أديب: هذا الأمر الخطير "جنان رسمي"

16 يونيو 2019 - 11:20 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قطر تمول 100 محطة فضائية وموقع إخباري ماليا، ومما تنفق عليه قطر قناة التليفزيون العربي، ويعمل بها جنسيات مختلفة، والمسئول عن وضع سياساتها هو عزمي بشارة.



وانتقد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، هجوم مفكر مصري على الخلفاء الراشدين خلال حواره بإحدى برامج القناة، معقبا: "معقول قطر كمان هتصرف في الكذب على الدين.. دي صفاقة، وجنان رسمي".

