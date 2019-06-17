بريطانيا: شبه متأكدين من تورط طهران في «هجوم الناقلات»

17 يونيو 2019 - 12:30 ص

قال وزير الخارجية البريطانى، جيريمى هانت، إن بلاده «شبه متأكدة» من أن إيران تقف وراء الاعتداءات التى استهدفت ناقلتى النفط فى خليج عمان، الخميس الماضى، بعد إنجازها «تقييما استخباراتيا»، ونقلت وكالة «رويترز» عن هانت قوله: «أنجزنا تقييما استخباراتيا خاصا بنا ونحن شبه متأكدين أن إيران غالبا تقف وراء تلك الاعتداءات»، وأضاف: «لندن لا تعتقد أن أى أحد آخر يمكنه القيام بذلك.. نحث كل الأطراف على وقف التصعيد فيما يتعلق بالهجوم على الناقلتين».



فى المقابل، ألمح رئيس مجلس الشورى الإيرانى على لاريجانى إلى أن الولايات المتحدة تقف خلف الهجمات «المشبوهة» التى استهدفت ناقلتى النفط فى بحر عمان يوم الخميس الماضى.



بدوره، نفى السفير البريطانى لدى طهران أن تكون وزارة الخارجية الإيرانية استدعته بعدما أفادت لندن بأن طهران مسؤولة بشكل «شبه مؤكد» عن الهجومين على ناقلتى نفط فى بحر عمان الخميس الماضى، وقال السفير روب ماكير فى تغريدة «أمر مثير للاهتمام وخبر جديد بالنسبة إلى»، وأضاف: «طلبت اجتماعًا عاجلاً مع وزارة الخارجية أمس الأول، وتم ذلك، ولكن لم تتم أى استدعاءات، بالطبع، لو أنه تم استدعائى رسميًا فسأستجيب كما يفعل جميع السفراء».



فى الوقت نفسه، نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن قيادة البحرية الملكية لبريطانيا، سترسل 100 جندى من القوات الخاصة إلى منطقة الخليج، وتتمثل مهمتهم فى حماية السفن البريطانية بعد تصاعد التوتر فى المنطقة، وأوضحت الصحيفة أن مهمة توفير الأمن للسفن مسؤولية قوات مشاة البحرية، فرقة كوماندوز 42، ومقرها بليموث، وستتمركز هذه الوحدة فى القاعدة البحرية البريطانية فى البحرين، التى تم افتتاحها العام الماضى.

