  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:14 ص
بحث متقدم
عمرو دياب ودينا

هذا ما قالته ريهام سعيد عن دينا الشربيني وعلاقتها بعمرو دياب

توت عنخ آمون

"أديب" يكشف مفاجأة حول مزاد بيع رأس توت عنخ آمون

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: هذا الأمر الخطير "جنان رسمي"

اختفاء "أنسولين" مرضى السكر بالبحيرة

إحصائية صادمة عن مرض السكري داخل مصر

الطقس

رئيس الأرصاد الجوية يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أرشيفية

بالتفاصيل.. هذه الإجراءات تسبق تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع

بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي

بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي

الاخوان

«الزعفرانى»: هذا الشخص هو من يقود الإخوان حاليًا

غادة عويس

وصف إباحي.. رد صادم من داعية سعودي على مذيعة الجزيرة

الفنانة بيبي أحمد

فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن بسبب مساومتها جنسيًا

بريطانيا: شبه متأكدين من تورط طهران في «هجوم الناقلات»

عرب وعالم

ناقلة نفط
ناقلة نفط

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رد غير متوقع من مرتكب أضخم مجزرة في تاريخ نيوزيلندا

#

حزب المحافظين يعلن رسميا استقالة ماي من زعامته

#

قتلى فى تفجير أكبر ضريح صوفى

#

بريطانيا.. نحو 600 % زيادة في جرائم الإسلاموفوبيا

قال وزير الخارجية البريطانى، جيريمى هانت، إن بلاده «شبه متأكدة» من أن إيران تقف وراء الاعتداءات التى استهدفت ناقلتى النفط فى خليج عمان، الخميس الماضى، بعد إنجازها «تقييما استخباراتيا»، ونقلت وكالة «رويترز» عن هانت قوله: «أنجزنا تقييما استخباراتيا خاصا بنا ونحن شبه متأكدين أن إيران غالبا تقف وراء تلك الاعتداءات»، وأضاف: «لندن لا تعتقد أن أى أحد آخر يمكنه القيام بذلك.. نحث كل الأطراف على وقف التصعيد فيما يتعلق بالهجوم على الناقلتين».
فى المقابل، ألمح رئيس مجلس الشورى الإيرانى على لاريجانى إلى أن الولايات المتحدة تقف خلف الهجمات «المشبوهة» التى استهدفت ناقلتى النفط فى بحر عمان يوم الخميس الماضى.
بدوره، نفى السفير البريطانى لدى طهران أن تكون وزارة الخارجية الإيرانية استدعته بعدما أفادت لندن بأن طهران مسؤولة بشكل «شبه مؤكد» عن الهجومين على ناقلتى نفط فى بحر عمان الخميس الماضى، وقال السفير روب ماكير فى تغريدة «أمر مثير للاهتمام وخبر جديد بالنسبة إلى»، وأضاف: «طلبت اجتماعًا عاجلاً مع وزارة الخارجية أمس الأول، وتم ذلك، ولكن لم تتم أى استدعاءات، بالطبع، لو أنه تم استدعائى رسميًا فسأستجيب كما يفعل جميع السفراء».
فى الوقت نفسه، نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن قيادة البحرية الملكية لبريطانيا، سترسل 100 جندى من القوات الخاصة إلى منطقة الخليج، وتتمثل مهمتهم فى حماية السفن البريطانية بعد تصاعد التوتر فى المنطقة، وأوضحت الصحيفة أن مهمة توفير الأمن للسفن مسؤولية قوات مشاة البحرية، فرقة كوماندوز 42، ومقرها بليموث، وستتمركز هذه الوحدة فى القاعدة البحرية البريطانية فى البحرين، التى تم افتتاحها العام الماضى.
وفى غضون ذلك، أعلنت شركة «بى إس إم» أن الناقلة اليابانية «كوكوكا كوراجوس» وصلت بأمان إلى مرساها المقرر فى الشارقة، وأضافت فى بيان «تقييم الأضرار والتحضير لنقل الحمولة من سفينة إلى أخرى سيبدأ بعد أن تستكمل سلطات الميناء إجراءات التدقيق والمعاملات، الاعتيادية»، وأكد البيان أن أعضاء طاقم السفينة ما زالوا على متنها وهم «بخير وبصحة جيدة»،

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "الصحفيين" ينتهي من تشكيل هيئة مكتبه .. تعرف عليه
» هذا ما قاله أجيري عن فوز المنتخب على غينيا
» بريطانيا سترسل 100 من المارينز إلى الخليج لهذا السبب
» أول ظهور للبشير.. و"فخ" نُصب لـ"الدعم السريع"
» منتخب مصر يجتاز غينيا وديا استعدادا لأمم إفريقيا
» تعليق ناري لـ"أديب" على الظهور الأول لـ"البشير" بعد عزله
» البترول تكشف عن موعد بدأ طرح عدادات الغاز مسبقة الدفع
» "الأعلى للإعلام" يُنذر مجلة "الأهلي" لهذا السبب
» غرينبلات: إعلان "صفقة القرن" ربما يتأجل لنوفمبر المقبل
» ادفع 600 ريال لتحصل على جنسية هذه الدولة الخليجية
» مدرب تنزانيا يستنجد بالجمهور المصري في أمم إفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»