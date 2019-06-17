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هذا ما قاله أجيري عن فوز المنتخب على غينيا

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أجيري
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قال المدير الفني لمنتخب مصر، خافيير أجيري، إن المباراة التي جمعت المنتخب مع نظيره الغيني على ملعب استاد برج العرب وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف رسمت الطريق للمباراة الافتتاحية في المونديال الأفريقي، والذي ينطلق 21 الجاري.
أضاف أجيري، في تصريح عقب اللقاء، مساء الأحد، أن المباراة كانت قوية من الناحية البدنية وهي من أقوى المباريات التي خاضها المنتخب في الفترة الأخيرة، موضحا أن هدف المنتخب الغيني جاء من خطأ.
أكد أن مباراة غينيا مفيدة للغاية، واستفدنا من تلك التجربة وقمنا بتجربة لاعبين في أكثر من مركز وهو أمر جيد للجهاز الفني، مشيرا إلى استقراره بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة زيمبابوي في افتتاح المونديال الأفريقي.
وأوضح أنه حقق أقصى استفادة من مباراتى تنزانيا وغينيا الوديتين، لافتا إلى أنهما كافيتين فيما يتعلق بالإعداد للبطولة.

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