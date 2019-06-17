مائل للحرارة وشبورة كثيفة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين

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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر:

القاهرة 23 35

شبين الكوم 23 35

طنطا 22 33

دمنهور 23 30

الإسكندرية 23 29

بلطيم 23 28

مطروح 21 28

السلوم 20 31

سيوة 24 37

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

الزقازيق 22 35

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 35

العريش 21 29

شرم الشيخ 26 37

الغردقة 28 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 36

بنى سويف 23 36

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 38

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 26 41


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