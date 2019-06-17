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إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

عرب وعالم

إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

خالد الشرقاوي - وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان ،الإثنين، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة القيام بنشاطات شعبية مناوئة، وفق وكالة الأناضول.

واضاف" تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين ل 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.


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