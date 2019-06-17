مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي

توصلت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى اتفاق تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل، لتخفيض قسمة التعويض البالغ 1.7 مليار دولار لصالح كهرباء إسرائيل، بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به.

وتم الاتفاق وديًا لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار.

ووُقع الاتفاق اليوم، وتتنازل بموجبه هيئة كهرباء إسرائيل، عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها، على أن يتم سداد مبلغ 500 مليون دولار على مدار8 سنوات ونصف، بواقع سداد مبلغ 60 مليون دولار كدفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد مبلغ 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل الاتفاق، وسداد المبلغ المتبقي بواقع 16 قسط نصف سنوي بمبلغ 25 مليون دولار.

ويتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقًا لأحكام القانون المصري.

وفي حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل، الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقي تحت اتفاق التسوية من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقي من خلال الاعتماد المستندي البنكي الصادر لها، يحق لها إنهاء اتفاق التسوية شريطة رد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب الاتفاق.