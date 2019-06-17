» البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو مليار جنيه أجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 750 جنيها جنيه أجل 10 سنوات.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.