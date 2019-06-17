هذه الطريقة جعلتنى أجمع أول مليار جنيه

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كشف رجل الأعمال أشرف السعد والمقيم بلندن منذ 21 عامًا، عن السر وراء تخطي ثروته المليار جنيه.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "سنة 1978 كنت بشتغل فى معرض سيارات فى شارع معروف فى وسط البلد بمرتب 40 جنيها فى الشهر".

وتابع: "مرة أعطاني الحاج أبوبكر الخولي صاحب المعرض خمسة جنيهات بقشيش وكدت أطير من الفرحة وحسيت إني أغنى واحد فى مصر".

واختت تغريدته بقوله: "بعدها بسنة اشتغلت فى العملة وتخطيت المليار جنيه ولكن حتى الآن لم أفرح كفرحة الـ5 جنيه".

وتفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة "السعد" حيث قال علي السيد: "حضرتك هات المليار وتاخد خمسه جنيه مني، والله اكتر خمسه جنيه بتفرح معايا مش هعزها على حضرتك".

وأضاف آخر: "عشان بالحلال يا معلم".


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