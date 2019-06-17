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"الداخلية" تسمح بتسجيل بيانات الشقق المؤجرة إلكترونيًا

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

وكالات أحمد الشربينى

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الشقق المؤجرة.. من اليوم تحت السيطرة

وزارة الداخلية

الشقق السكنية

تسجيل بيانات الشقق

أتاحت وزارة الداخلية بدءًا من اليوم خدمة إلكترونية جديدة من خلال موقعها الرسمي تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى الجمهورية.

تأدى الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل عن طريق الكروت الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدي، وجرى مراعاة كل المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة وللراغبين في استخدام الخدمة الجديدة يمكنهم من التعرف عليها، واتباع الخطوات الموضحة تفصيلًا على موقع وزارة الداخلية إضافة إلى إمكانية توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة.


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