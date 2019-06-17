  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:24 م
بحث متقدم
السعد

هذه الطريقة جعلتنى أجمع أول مليار جنيه

دهس

سيارة برلمانية يقودها طفل تدهس مهندسًا فى أسيوط

قائد

مفاجأة فى ارتداء "صلاح" شارة "الكابتنة"

المستشار خالد محجوب

تفاصيل مثيرة بقضية الهروب من وادي النطرون

محلل سياسي

محلل سياسى لمذيع الجزيرة: "حاسس أني بقناة إسرائيلية"

الاعتداء على مسجد

تخريب مسجد وحرق المصاحف فى هذه الدولة الإسلامية

تركي آل شيخ

«آل الشيخ» يعلن مفاجأة بشأن وجهته المقبلة

البشير

مفاجآت مثيرة عن أموال البشير المصادرة

كوبري روض الفرج

الإفتاء: "ربنا هيحاسب اللي هيشوه كوبري روض الفرج"

عبد الوهاب

فيديو نادر لـ محمد عبد الوهاب وهو يرتل القرآن

"التعليم العالي" تحدد موعد بدء اختبارات القدرات

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

أسامة عبد الله

أخبار متعلقة
#

"التعليم العالي": هذا هو موعد التقديم لاختبارات القدرات

#

السودان.. المجلس العسكري يوجه بفتح الجامعات

#

بالصور.. أميرة سمير أحسن لاعبة بالبطولة العربية لخماسيات كرة القدم

#

"التعليم العالي": توقيع بروتوكول تعاون مع الهند

جامعة القاهرة

البحوث

كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن بداية أعمال مكتب التنسيق لهذا العام 2019، والذى يبدأ عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلنت الوزارة إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكه الانترنت، إذ تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً لهذا قررت الوزارة  الاستمرار فى تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019 فى الفترة من يوم السبت الموافق 6/7/2019 حتى يوم السبت الموافق 20/7/2019

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقع   www.tansik.egypt.gov.eg

ومن المقرر أن يقوم الطالب بالتسجيل فى اختبارات القدرات إلكترونيا بشكل كامل على ألا يكون هناك أى تقديمات ورقية فى الكليات نفسها، وذلك من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع، ثم يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

وتظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب، ثم تظهر له قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى، وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، كما تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج، ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة.

ونوه مكتب التنسيق، أنه لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات، وتجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا أحذف التعقيبات المُسيئة ولا أستخدم خاصية "الحظر"؟

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» خطة الداخلية لتأمين بطولة الأمم الأفريقية
» تعليق مثير من "الشوالي" على منتخب قطر بـ"كوبا أمريكا"
» مطالبات إسرائيلية للإطاحة بأبو مازن
» تأجيل محاكمة تامر عاشور بالتهرب من الضرائب
» "الداخلية" تسمح بتسجيل بيانات الشقق المؤجرة إلكترونيًا
» "الشربيني" وشيرين رضا.. فرقهما الهضبة وجمعتهما السوشيال ميديا
» التربية والتعليم ترد على صعوبة الديناميكا
» مصرع 3 عمال داخل بيارة صرف صحى بالدقهلية
» أرقام مرعبة بمعدلات الطلاق في السعودية
» ريهام سعيد: "حصلت لى ظروف ومبقاش عندى عربية"
» المالية تعلن موعد إغلاق حسابات الموازنة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»