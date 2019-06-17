» تأجيل محاكمة تامر عاشور بالتهرب من الضرائب

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أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى، لجلسة 22 يوليو المقبل للتصالح، وتقديم شهادة بما تم بشأن التصالح.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفً و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".


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