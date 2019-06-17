» خطة الداخلية لتأمين بطولة الأمم الأفريقية

17 يونيو 2019 - 02:04 م

استعدت أجهزة الأمن بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كل فعاليات البطولة، منذ لحظة وصول الفرق المتنافسة والضيوف إلى أرض الوطن، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر وسط ترحيب تام بهم، ومرافقة الحافلات التى تقل الضيوف إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة، بقوات أمنية ذات جاهزية عالية، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية المتواجدة على خطوط السير الخاصة بالضيوف.

وتم تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

وتهدف الخطط الأمنية الموضوعة إلى تذليل كافة العقبات وتوفير المناخ الآمن للاستمتاع بالبطولة التى يشاهدها العالم، والعمل على إنجاح البطولة وإظهارها بالصورة الحضارية المشرفة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود الأمنية لتأمين فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والجماهير.