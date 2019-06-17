طارق عامر يكشف مفاجأة عن الدين المصرى الخارجى

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طارق عامر

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن إجمالي التدفقات النقدية بلغت 200 مليار دولار منذ سبتمبر 2015 حتى بداية الشهر الجاري.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سيملس اليوم أن التدفقات النقدية تشهد نموًا متزايدًا من موارد مختلفة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.

وأضاف محافظ البنك المركزى أن مستوى الدين الخارجي غير مقلق وآمن وتم وضع جدول زمني لتقليله.

وتابع أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء.


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