المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين بالعصابة الأردنية

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين وحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار بها  والمعروفة إعلاميًا بـ"العصابة الأردنية".

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة وأمانة سر حسن عبدالعزيز ومحمد علاء.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة مدينة نصر بقيام المتهمين "محمود .ط" 35 سنة تاجر  و"علاء.ج" 31 سنة عامل و"كمال.ش" 32 سنة عاطل و"سامي .ي" 25 سنة صاحب مطعم و"حمزة .ط" 30 سنة، و"رمضان .ش" 30 سنة بحيازة أسلحة نارية و20 طلقة بدون ترخيص، بقصد الاتجار بها.

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، رصدت تعدد بلاغات سرقات المساكن بدوائر أقسام شرطة "التجمع الأول، التجمع الخامس، النزهة، وأول مدينة نصر بأسلوبي التسلق وكسر الباب.

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