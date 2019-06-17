» الفالح: نأمل في تمديد تخفيضات إنتاج النفط في يوليو

17 يونيو 2019 - 04:55 م





قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، إنه من المرجح أن تجتمع أوبك في الأسبوع الأول من يوليو في فيينا، وإنه يأمل في توصل المنظمة إلى توافق بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط.

وكان الفالح قد صرح، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن أوبك على وشك الاتفاق على تمديد اتفاقها إلى ما بعد يونيو، لكن مازالت هناك حاجة إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركة في اتفاق الإنتاج.

وأبرمت منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في تحالف يعرف باسم أوبك+، اتفاقًا لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من الأول من يناير، وينتهي العمل بالاتفاق هذا الشهر، وستلتقي المجموعة في الأسابيع المقبلة لتحديد الخطوة التالية.