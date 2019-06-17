"يوم الأب العالمي"... و"عدادات الغاز مسبوقة الدفع".. الأعلى تداولا

17 يونيو 2019 - 04:57 م





احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيوم الأب العالمي، ودشن رواد موقع تويتر هاشتاجات (#يوم_الأب_العالمي) و (#FathersDay) والتي جاءت في مراكز متقدمة ضمن قائمة الأعلى تداولا. شارك الرواد مئات العبارات المؤثرة والتي تحمل المشاعر الجياشة والشكر لآبائهم على ما قدموه لهم. رأى الرواد أن أقل ما يمكن تقديمه للآباء هو تخصيص يوم عالمي لتكريمهم وتقدير دورهم الكبير في حياة أبنائهم، كما حمل الهاشتاج العديد من العبارات الرقيقة والكلمات المؤثرة تكريمًا للآباء الذين رحلوا.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية فى يوم الأحد الثالث من شهر يونيو بيوم الأب، والذي صادف هذا العام يوم أمس الأحد 16 يونيو، بينما تحتفل به العديد من الدول الأخرى فى يوم 21 يونيو.

على صعيد آخر، تداول الرواد خبر مفاده بدء استخدام عدادات الغاز مسبوقة الدفع تجريبيا قبل نهاية 2019، وصرحت وزارة البترول بأنه سيتم استخدام هذه العدادات تجريبيا في وحدات الإسكان الاجتماعى "بشاير الخير 1، 2" بالإسكندرية، وحي الأسمرات بالقاهرة بإجمالي 20 ألف عميل كوسيلة للتأكد من كفاءة عمل المنظومة.

كما اهتم الرواد بالمباراة التي جمعت بين الأرجنتين وكولومبيا في إطار مواجهات المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2019، وانتهت المباراة بخسارة غير متوقعة للأرجنتين بنتيجة 2/0. أبرز الرواد تمسك ميسي بأمل الأرجنتين في التأهل إلى الدور ربع النهائي.