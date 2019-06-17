» عشرات الآلاف يطالبون باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج

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هونج كونج
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نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في هونج كونج،، وهم يرتدون الأسود للمطالبة باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، وذلك بعد يوم واحد من تعليقها مشروع قانون لتسليم المتهمين إلى الصين عقب أعنف احتجاجات وقعت في الإقليم منذ عشرات السنين.
وكانت رئيسة هونج كونج التنفيذية، كاري لام، قد علقت، أول أمس، مشروع القانون إلى أجل غير مسمى، وأبدت "أسفها وندمها بشكل عميق".
وكان هذا أهم تحول سياسي من قبل حكومة هونج كونج منذ أن أعادت بريطانيا الإقليم إلى الصين في 1997، وأثار شكوكًا في قدرة لام على الاستمرار في قيادة المدينة.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يهدد حكم القانون في هونج كونج وسمعتها الدولية كمركز للأعمال في آسيا.
وقالت صحيفة الشعب اليومية الصينية الناطقة باسم الحزب الشيوعي في مقال للرأي، أمس، إن السلطات المركزية تعبر عن

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