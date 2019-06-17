مدحت العدل: رحم الله محمد مرسي

17 يونيو 2019 - 06:37 م

نعى الدكتور مدحت العدل، المنتج التليفزيوني، الرئيس الأسبق محمد مرسى، داعيًا له بالرحمة، ومقدمًا التعازي لأهله وذويه.

وقال "العدل"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "إنا لله وإن إليه راجعون البقاء لله في وفاة الرئيس الأسبق دكتور محمد مرسي تعازينا لأهله وذويه اللهم أرحمه".

وأعلن التليفزيون المصري، منذ قليل وفاة الرئيس الأسبق، أثناء جلسة محاكمته فى قضية التخابر، بعد أن تعرض لحالة إغماء.