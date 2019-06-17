«كاف» يدعو نجم الأهلي لحضور افتتاح أمم إفريقيا

17 يونيو 2019 - 06:45 م

دعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد فتحي الظهير أيسر الأهلي لحضور افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وقدم الـ "كاف" دعوته لأحمد فتحي لأنه أحد أساطير إفريقيا، بعد نجاح في التتويج مع الفراعنة بثلاث ألقاب كأس الأمم 2006 و2008 و2010.

وكان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، استعبد أحمد فتحي من قائمة الفراعنة التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية.

وتشهد حفل افتتاح بطولة كأس الأمم المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً.



