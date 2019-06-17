الأعلى للإعلام يقرر إحالة «ميدو» للتحقيق

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة، للتحقيق في الجلسة المقرر لها الأربعاء المقبل، بتهمة نشر مواد تحمل سبًا وقذفًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال الأعلى للإعلام في بيانه: «بمناسبة قيام إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ( Facebook ) المنسوبة إلى لاعب كرة القدم السابق / أحمد حسام- وشهرته(ميدو) بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

فقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء لاعب الكرة السابق أحمد حسام (ميدو) للتحقيق بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 / 6 / 2019 الساعة الثانية عشر ظهرا للتحقيق فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ».


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