» إصابة رئيس مباحث ونقيب شرطة في حادث تصادم

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اصابة ضابط مباحث

أصيب رئيس مباحث قسم رابع بالعريش ونقيب شرطة في حادث تصادم سيارة شرطة مع سيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق بطريق مصر اسكندرية الزراعى أمام قرية عرب الرمل بمركز قويسنا.

وبانتقال سيارات الإسعاف بإشراف الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف وتبين إصابة حمدى عبدالهادى لطيف رئيس مباحث قسم رابع بالعريش بكسر بالساق اليسرى والنقيب أحمد عبدالغنى بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قويسنا لعمل الإسعافات الأولية وجار تحويلهم لمستشفيات الشرطة بالقاهرة.


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