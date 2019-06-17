  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:01 م
بحث متقدم
غلق 3 صالات جيم وتخسيس ببني سويف

احترس من مراكز تأهيل قدرات الطلاب بدنيًا

مرسي

هؤلاء عارضوا «مرسي» بشدة.. وهذا ما قالوه بعد وفاته

الرئيس السيسي

هذه مكاسب مصر من زيارة الرئيس لـ«بيلاروسيا»

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس

أمريكا ترفض التعليق على وفاة مرسي

منصور بن حمد

وفاة أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر بدبي

منتخب مصر

إسرائيل تمنع بعثة منتخب مصر من دخول فلسطين

النائب العام

بيان من النائب العام بشأن وفاة محمد مرسي

ميدو

الأعلى للإعلام يقرر إحالة «ميدو» للتحقيق

ارشيفية

5 توصيات من النائب العام في حادث قاطرة رمسيس

أحمد مرسي

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

أمريكا ترفض التعليق على وفاة مرسي

عرب وعالم

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

أول تعليق للبرادعي على وفاة محمد مرسي

#

نجم الزمالك ومنتخب مصر ينعى محمد مرسي

#

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

#

عاجل.. وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، على سؤال حول تعليق الإدارة الأمريكية على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته، عصر اليوم، فى قضية التخابر.

وقالت المتحدثة، باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب وكالة "الأناضول"، إنّ الإدارة الأمريكية "ليس لديها تعليق على وفاة محمد مرسي".

وأضافت في مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، ردا على سؤال حول تعليق الإدارة الأمريكية، "علمنا من تقارير إعلامية عن خبر وفاة محمد مرسي، وليس لدينا تعليق".

?وتوفي الرئيس الأسبق أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، اليوم الاثنين، حيث طلب الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للتلفزيون المصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس الأحد محاكمة مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «أبوتريكة» ينعى «مرسي» بكلمات مؤثرة
» عبور 44 سفينة قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد
» صورة.. ليفربول يُرسل هدية لـ«صلاح» بمعسكر المنتخب
» روسيا تستعد لـ"حرب إلكترونية" ضد أمريكا
» أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته
» كواليس جلسة أمير مرتضى مع جهاز الزمالك
» إصابة رئيس مباحث ونقيب شرطة في حادث تصادم
» «كاف» يدعو نجم الأهلي لحضور افتتاح أمم إفريقيا
» "هواوي" تؤجل إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي
» داعية سلفي يعلق على عودة "صائب عريقات" للحياة بعد وفاته
» اتحاد الكرة يصدم الزمالك والمقاولون

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»