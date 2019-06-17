» صورة.. ليفربول يُرسل هدية لـ«صلاح» بمعسكر المنتخب

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ليفربول

أرسل نادي ليفربول الإنجليزي طرد خاص للنجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 في الفترة من 21 يونيو و حتي 19 يوليو.

وأرسل النادي الإنجليزي مجموعة من الحلويات و الشيكولاته بكميات كبيرة من أشهر الأنواع العالميه للفرعون المصري تشجيعا" للاعبه الذي ساهم بشكل كبير في حصول الريدز علي دوري أبطال أوروبا منذ أيام قليله للظهور بشكل متميز بالبطولة الإفريقية.

وتسلم مندوب من اتحاد الكرة المصري الطرد لتسليمه لمحمد صلاح بمعسكر المنتخب المصري.


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