  • الإثنين 17 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:30 م
بحث متقدم
غلق 3 صالات جيم وتخسيس ببني سويف

احترس من مراكز تأهيل قدرات الطلاب بدنيًا

مرسي

هؤلاء عارضوا «مرسي» بشدة.. وهذا ما قالوه بعد وفاته

الرئيس السيسي

هذه مكاسب مصر من زيارة الرئيس لـ«بيلاروسيا»

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس

أمريكا ترفض التعليق على وفاة مرسي

منصور بن حمد

وفاة أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر بدبي

منتخب مصر

إسرائيل تمنع بعثة منتخب مصر من دخول فلسطين

النائب العام

بيان من النائب العام بشأن وفاة محمد مرسي

ميدو

الأعلى للإعلام يقرر إحالة «ميدو» للتحقيق

ارشيفية

5 توصيات من النائب العام في حادث قاطرة رمسيس

أحمد مرسي

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

السودان.. رئيس المجلس العسكري الانتقالي يزور تشاد

عرب وعالم

رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«العسكري السوداني»: فض الاعتصام «فخ»

#

المجلس العسكري السوداني: لا نريد السلطة وفاهمين اللعبة جيدًا

#

أبو الغيط فى السودان غدًا لمقابلة قوى الحرية والتغيير

#

"العسكري" السوداني: "الفلول" و"اليسار" يعرقلون التفاوض

توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأحد، إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي.
وأورت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن زيارة البرهان إلى تشاد «تأتي في إطار تواصل المجلس مع دول الجوار والمحيط الاقليمي لتهيئة الأجواء السياسية للدخول في المرحلة الانتقالية والانتقال السلس إلى الحكومة المدنية». وسيجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، يحيطه خلالها بتطورات الأوضاع في السودان.
وكان في وداع البرهان بمطار الخرطوم الدولي محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين. ويرافق رئيس المجلس الانتقالي في هذه الزيارة الأمين العام للقصر الجمهوري الفريق ركن محمد على ابراهيم بجانب عدد من القادة.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من أخرى قام بها البرهان إلى إريتريا استغرقت يوما واحدا، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس أسياس أفورقي. وعلى هامش الزيارة إلى إريتريا، أعلنت الخرطوم وأسمرا، الجمعة، توصلهما إلى اتفاق لفتح الحدود البرية المشتركة، في مسعى لتسهيل الحركة بين البلدين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل خبراء إيرانيين ومسلحين حوثيين بصنعاء
» شاهد: هندي يعلن عبادته للرئيس الأمريكي "ترامب"
» الرئيس السيسي يبحث في بيلاروسيا هذا الأمر الهام
» «أبوتريكة» ينعى «مرسي» بكلمات مؤثرة
» عبور 44 سفينة قناة السويس.. وتداول 23 بموانئ بورسعيد
» صورة.. ليفربول يُرسل هدية لـ«صلاح» بمعسكر المنتخب
» روسيا تستعد لـ"حرب إلكترونية" ضد أمريكا
» أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته
» كواليس جلسة أمير مرتضى مع جهاز الزمالك
» إصابة رئيس مباحث ونقيب شرطة في حادث تصادم
» «كاف» يدعو نجم الأهلي لحضور افتتاح أمم إفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»